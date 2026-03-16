    Фридрих Мерц: Конфликт вокруг Ирана нельзя решить военным путем

    Конфликт вокруг Ирана невозможно урегулировать военными методами, необходимо политическое решение, и Германия готова участвовать в соответствующих усилиях.

    Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Берлине.

    "Риски этой войны велики", - отметил он.

    По словам Мерца, урегулирование конфликта возможно только дипломатическим путем.

    "У этого конфликта не будет военного решения, его можно решить только политическим путем", - подчеркнул канцлер.

    Он добавил, что правительство Германии готово участвовать в международных усилиях по поиску такого решения.

    Мерц также предупредил, что региону может грозить затяжная война с неопределенным исходом и призвал как можно скорее положить конец конфликту.

    Ты - Король

