Фридрих Мерц: Конфликт вокруг Ирана нельзя решить военным путем

Конфликт вокруг Ирана невозможно урегулировать военными методами, необходимо политическое решение, и Германия готова участвовать в соответствующих усилиях.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Берлине.

"Риски этой войны велики", - отметил он.

По словам Мерца, урегулирование конфликта возможно только дипломатическим путем.

"У этого конфликта не будет военного решения, его можно решить только политическим путем", - подчеркнул канцлер.

Он добавил, что правительство Германии готово участвовать в международных усилиях по поиску такого решения.

Мерц также предупредил, что региону может грозить затяжная война с неопределенным исходом и призвал как можно скорее положить конец конфликту.