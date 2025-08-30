Фридрих Мерц: Германия находится в состоянии конфликта с Россией

    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    ФРГ находится в состоянии конфликта с РФ, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

    "Мы уже в состоянии конфликта с Россией", - сказал глава германского правительства.

    Такая ситуация, по его мнению, связана с тем, что Россия дестабилизирует большую часть ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети. По словам Мерца, разведслужбы докладывают ему о ежедневных атаках на инфраструктуру и оказание влияния на общественное мнение со стороны РФ. Мерц также заявил, что "именно таким видит президента России Владимира Путина", когда журналист телеканала попросил его прокомментировать слова французского лидера Эмманюэля Макрона, назвавшего президента России "хищником у дверей" Европы.

