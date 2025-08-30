Almaniya kansleri: Rusiya ilə münaqişə vəziyyətindəyik
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 01:12
Almaniya kansleri Fridrix Merts bildirib ki, ölkəsi Rusiya ilə münaqişə vəziyyətindədir.
"Report"un xəbərinə görə, o, bunu Fransanın LCI telekanalına müsahibəsində deyib.
"Biz artıq Rusiya ilə münaqişə vəziyyətindəyik", - Almaniya hökumətinin başçısı bildirib.
Onun fikrincə, bu vəziyyət Rusiyanın Almaniyanın əksər hissəsində sabitliyi pozması və sosial şəbəkələr vasitəsilə müdaxilə əməliyyatları aparması ilə bağlıdır. Mertsin sözlərinə görə, kəşfiyyat xidmətləri ona hər gün infrastruktura hücumlar və Rusiyanın ictimai rəyə təsiri barədə məlumat verir.
