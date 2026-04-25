    Другие страны
    25 апреля, 2026
    • 06:09
    ФРГ заранее перебросят часть подразделений ближе к Ормузскому проливу

    Германия предварительно направит военные корабли в сторону Ормузского пролива, чтобы в дальнейшем "не терять время".

    Как передает Report, об этом глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус сообщил в интервью изданию Rheinische Post.

    "В целях экономии времени мы приняли решение заблаговременно направить часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы затем, после получения мандата [Бундестага], не терять времени", - пояснил он.

    Писториус уточнил, что в Средиземноморский регион будут переброшены минный тральщик и судно снабжения.

    Он также отметил, что Бундестаг в состоянии "в кратчайшие сроки" утвердить их дальнейшее направление в район Ормузского пролива.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

    11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    07:25

    Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 млрд

    Другие страны
    06:48

    Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу

    В регионе
    06:09

    ФРГ заранее перебросят часть подразделений ближе к Ормузскому проливу

    Другие страны
    05:37
    Видео

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    05:21

    Великобритания намерена признать КСИР запрещенной организацией

    Другие страны
    04:56

    США продлили приостановку закона о морских перевозках для снижения цен

    Другие страны
    04:18

    Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала еще не использована

    В регионе
    03:44

    В Турции на фоне стрельбы в школах произведены кадровые изменения в Минобразования

    В регионе
    03:05

    Бессент исключил очередное продление снятия санкций с российской нефти

    Другие страны
    Лента новостей