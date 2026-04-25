ФРГ заранее перебросят часть подразделений ближе к Ормузскому проливу

Германия предварительно направит военные корабли в сторону Ормузского пролива, чтобы в дальнейшем "не терять время".

Как передает Report, об этом глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус сообщил в интервью изданию Rheinische Post.

"В целях экономии времени мы приняли решение заблаговременно направить часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы затем, после получения мандата [Бундестага], не терять времени", - пояснил он.

Писториус уточнил, что в Средиземноморский регион будут переброшены минный тральщик и судно снабжения.

Он также отметил, что Бундестаг в состоянии "в кратчайшие сроки" утвердить их дальнейшее направление в район Ормузского пролива.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.