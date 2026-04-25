    Almaniya hərbi gəmilərinin bir hissəsini Hörmüz boğazına daha yaxın köçürür

    Almaniya gələcəkdə "vaxt itirməmək" üçün hərbi gəmilərini əvvəlcədən Hörmüz boğazı istiqamətinə yönəldəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın müdafiə idarəsinin rəhbəri Boris Pistorius "Rheinische Post" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    "Vaxta qənaət etmək məqsədilə biz alman bölmələrinin bir hissəsini əvvəlcədən Aralıq dənizinə göndərmək qərarına gəldik ki, daha sonra, [Bundestaqın] mandatını aldıqdan sonra vaxt itirməyək", - o izah edib.

    Pistorius dəqiqləşdirib ki, Aralıq dənizi regionuna mina təmizləyən gəmi və təchizat gəmisi göndəriləcək.

    O həmçinin qeyd edib ki, Bundestaq onların sonradan Hörmüz boğazı ərazisinə göndərilməsini ən qısa müddətdə təsdiq etmək imkanına malikdir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən danışıqlar tərəflərin mövqelərindəki fərqlərə görə nəticəsiz başa çatıb.

    Bloklanması dünyada enerji böhranına səbəb olan Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır, hər iki tərəf müxtəlif fasilələrlə onun açıldığını elan edir, lakin faktiki olaraq regionda gəmiçilik dayandırılıb.

    ФРГ заранее перебросят часть подразделений ближе к Ормузскому проливу

    Son xəbərlər

    07:27

    ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat xərcləri 61 milyard dolları keçib

    Digər ölkələr
    06:44

    Tehrandan beynəlxalq uçuşlar bu gündən bərpa edilir

    Region
    06:26

    Almaniya hərbi gəmilərinin bir hissəsini Hörmüz boğazına daha yaxın köçürür

    Digər ölkələr
    05:44
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    05:27

    Britaniya SEPAH-ı qadağan olunmuş təşkilat kimi tanımaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    04:57

    ABŞ dəniz daşımaları qanununun tətbiqinin dayandırılması müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    04:03

    Bessent Rusiya neftinin sanksiyalardan bir daha azad olunmasını istisna edib

    Digər ölkələr
    03:54

    İranın Müdafiə Nazirliyi: Raket gücünün əhəmiyyətli hissəsi istifadə edilməyib

    Region
    03:19

    Türkiyədə məktəblərdə baş verən cinayətlər fonunda Təhsil Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti