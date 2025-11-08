Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    ФРГ планирует пересмотреть свою торговую политику в отношении Китая

    Правительство Германии намерено пересмотреть свою торговую политику в отношении Китая, включая вопросы энергетики, импорта сырья и китайских инвестиций в критически важную немецкую инфраструктуру, а также создать экспертный комитет, который будет отчитываться перед парламентом.

    Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

    Отмечается, что этот шаг связан с обострением торговых противоречий между второй и третьей по величине экономиками мира. Как следует из документа, подготовленного консерваторами во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и их коалиционными партнерами - социал-демократами, комитет займется анализом "торговых отношений между Германией и Китаем, имеющих значение для национальной безопасности", и представит рекомендации правительству.

    Ожидается, что инициатива будет одобрена в следующую пятницу, после чего комитет, в который войдут около 12 экспертов - ученые, представители промышленности, профсоюзов и аналитических центров, начнет работу.

    На протяжении десятилетий Германия рассматривала Китай, как естественного союзника в защите открытой мировой торговой системы, способствовавшей расцвету немецкой промышленности. Однако недавние события, в частности введение Китаем ограничений на экспорт редкоземельных металлов, поставившее под угрозу работу автомобильного сектора, вынудили Берлин пересмотреть прежний подход.

    Комитет будет представлять парламенту два отчета в год.

