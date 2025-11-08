Almaniya Çinə qarşı ticarət siyasətini yenidən nəzərdən keçirməyi planlaşdırır
- 08 noyabr, 2025
- 22:16
Almaniya hökuməti Çinə qarşı ticarət siyasətini, o cümlədən enerji, xammal idxalını və Pekinin Berlinin zəruri infrastrukturuna investisiyalarını yenidən nəzərdən keçirmək, parlamentə hesabat verəcək ekspert komitəsi yaratmaq niyyətindədir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Qərb mediası xəbər yayıb.
Qeyd olunub ki, bu addım dünyanın ikinci və üçüncü ən böyük iqtisadiyyatları arasında artan ticarət gərginliyi ilə əlaqədardır. Kansler Fridrix Mertsin rəhbərlik etdiyi mühafizəkarlar və onların koalisiya tərəfdaşları olan sosial demokratlar tərəfindən hazırlanan sənədə görə, komitə Almaniya və Çin arasında milli təhlükəsizlik üçün əhəmiyyətli olan ticarət münasibətlərini təhlil edəcək və hökumətə tövsiyələr verəcək.
Təşəbbüsün gələn cümə günü təsdiqlənməsi gözlənilir. Bundan sonra təxminən 12 ekspertdən - alimlərdən, sənaye nümayəndələrindən, həmkarlar ittifaqlarından və beyin mərkəzlərindən ibarət komitə işə başlayacaq.
Berlin onilliklər ərzində Çini Almaniya sənayesinin çiçəklənməsinə səbəb olan açıq qlobal ticarət sisteminin müdafiəsində təbii müttəfiq hesab edirdi. Lakin son hadisələr, xüsusən Çinin avtomobil sektorunu təhlükəyə atan nadir yeraltı metallara ixrac məhdudiyyətləri Berlini bu yanaşmanı yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur edib.
Komitə ildə iki dəfə parlamentə hesabat verəcək.