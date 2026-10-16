Zaur Həşimov: "Bu dəfəki məğlubiyyət daha acı oldu"
Futbol
- 16 oktyabr, 2026
- 18:12
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"Şəfa" komandasının Misli Premyer Liqasının VIII turunda "Şamaxı"ya məğlubiyyəti acı olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Bakı təmsilçisinin baş məşqçisi Zaur Həşimov sözügedən oyundan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:
"Acınacaqlı məğlubiyyət oldu. Sözün düzü, bütün məğlubiyyətlər bizə pis təsir edirdi. Lakin bu dəfəki uduzmağımız daha acı oldu. Futbolçularımız pis çıxış etmirdilər. Hesabda 2:0 öndə olarkən öz səhvlərimizdən toplar buraxdıq. Detallı təhlildən sonra məğlubiyyətin səbəblərini daha aydın biləcəyik".
Qeyd edək ki, "Şamaxı" - "Şəfa" görüşü Şamaxı təmsilçisinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.
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