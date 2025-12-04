Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ФРГ перебрасывает в Польшу истребители для защиты восточного фланга НАТО

    • 04 декабря, 2025
    • 22:06
    ФРГ перебрасывает в Польшу истребители для защиты восточного фланга НАТО

    Для защиты восточной территории НАТО Военно-воздушные силы Германии передислоцируют в Польшу дополнительные истребители и 150 военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщает Welt со ссылкой на германские ВВС.

    Отмечается, что с авиабазы Нерфених вылетели несколько самолетов Eurofighter, которые направляются к польской военной авиабазе Мальборк. Этот шаг Германия анонсировала еще в середине октября.

    Вместе с самолетами Бундесвер отправляет примерно 150 военнослужащих, среди которых, кроме пилотов, есть также технические специалисты, логисты, охранники объектов и военные полицейские.

    Размещение самолетов, которое предварительно продлится до конца марта 2026 года, является реакцией на недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими истребителями и дронами.

    "Этой миссией наши военнослужащие, наряду с нашей эскадрильей быстрого реагирования, которая уже с августа дислоцируется в Румынии, делают еще один ценный вклад в защиту восточной части территории Альянса", – прокомментировал генерал-лейтенант ВВС Германии Хольгер Нойманн.

    В августе и сентябре немецкие истребители Eurofighter уже дислоцировались на польском военном аэродроме Мальборк.

    Нидерланды с 1 декабря взяли под свою охрану большой логистический центр НАТО в городе Жешув в восточной Польше, развернув 300 военнослужащих и несколько систем противовоздушной обороны.

