Almaniya NATO-nun şərq cinahını qorumaq üçün Polşaya qırıcı təyyarələr yerləşdirir
- 04 dekabr, 2025
- 22:34
Almaniyanın Hərbi Hava Qüvvələri NATO-nun şərq ərazisini qorumaq üçün Polşaya əlavə qırıcı təyyarələr və 150 hərbi qulluqçu göndərir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Welt" Almaniyanın Hərbi Hava Qüvvələrinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd edilir ki, bir neçə "Eurofighter" təyyarəsi Nerfenix hava bazasından səmaya qalxıb və Polşanın Malborkdakı hərbi bazasına yola düşüb. Almaniya bu təşəbbüsü oktyabrın ortalarında elan edib.
Bundesver Polşaya təyyarələrlə yanaşı, pilotlar, texniki mütəxəssislər, logistika mütəxəssisləri, obyekt təhlükəsizlik işçiləri və hərbi polis də daxil olmaqla təxminən 150 hərbi qulluqçu göndərir.
Təyyarələrin ilki olaraq 2026-cı il martın sonuna qədər davam edəcək yerləşdirilməsi, NATO-nun hava məkanının Rusiya qırıcıları və dronları tərəfindən son pozuntularına cavabdır.
"Bu missiya ilə qoşunlarımız, avqust ayından bəri Rumıniyada yerləşən sürətli reaksiya eskadrilyamızla birlikdə, Alyansın şərq hissəsinin müdafiəsinə daha bir dəyərli töhfə verirlər", - Almaniya Hərbi Hava Qüvvələrinin general-leytenantı Holqer Noymann deyib.
Avqust və sentyabrda Almaniyanın "Eurofighter" qırıcıları artıq Polşanın Malbork hərbi aerodromunda yerləşib.
Dekabrın 1-də Niderland Polşanın şərqindəki Jeşuv şəhərində NATO-nun böyük logistika mərkəzinin mühafizəsini üzərinə götürüb və 300 hərbçi, bir neçə hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirib.