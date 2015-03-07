​МИД ФРГ: Главы МИД ЕС разделились во мнении о продолжении санкций против РФ

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Главы МИД стран Евросоюза обсудили тему санкций против России на встрече в Риге в субботу и разделились во мнении о необходимости их продления, сообщил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе сегодняшней встречи тема санкций получила разную оценку. Я слышал, что греки уже сейчас выступают за то, чтобы ни в коем случае не вводились новые санкции. Но это еще не заявление на тему, что делать с существующими (санкциями - ред.)", - рассказал Штайнмайер по окончании неформальной встречи министров.

Дипломат также обозначил немецкую позицию: он добавил, что будущее европейских санкций в отношении России будет связано с выполнением минских договоренностей. Пока, по его словам, говорить о продлении санкций преждевременно.

"Посмотрим, как будут развиваться отношения конфликтующих сторон, в том числе России, и затем примем решение о том, какие последствия это может иметь на решении о санкциях", - добавил он.