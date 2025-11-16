ФРГ инвестирует €100 млн в защиту от беспилотников

Правительство Германии в краткосрочной перспективе инвестирует €100 млн в современную защиту от беспилотников.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По информации издания, бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) одобрил финансирование плана противодействия БПЛА. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт разработал концепцию для этой цели совместно с Федеральной полицией Германии. Задача заключается в том, чтобы обнаруживать, перехватывать и сбивать беспилотники.

Новое подразделение защиты от БПЛА (130 дополнительных полицейских), как отмечает газета, приступит к работе в декабре. Планируется разместить их вокруг столицы, крупных аэропортов и других объектов, имеющих важное значение для безопасности. Благодаря вертолетам их можно быстро развернуть по всей стране.

Власти намерены закупить, среди прочего, оборудование для глушения и беспилотники-перехватчики. План также предусматривает расширение правовых полномочий.