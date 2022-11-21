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ФРГ и Польша договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot

ФРГ и Польша договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что достигла соглашения со своим польским коллегой Мариушем Блащаком о переброске из Германии в Польшу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Другие страны
21 ноября 2022 г. 23:19
ФРГ и Польша договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что достигла соглашения со своим польским коллегой Мариушем Блащаком о переброске из Германии в Польшу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как передает Report, об этом говорится в журнале Stern.

"Я договорилась с моим коллегой Мариушем Блащаком отправить в Польшу ЗРК Patriot и защитить польское воздушное пространство при помощи истребителей Eurofighter ", -сказала Ламбрехт после ее телефонного разговора с министром обороны Польши.

При этом, отмечает Stern, эксперты теперь будут прорабатывать детали инициативы, а ФРГ и Польша должны будут согласовать ее с НАТО.

В свою очередь Блащак заявил, что пока неясно, какие именно версии ЗРК Patriot намерена направить Германия в Польшу, в каком количестве и когда. Министр добавил, что в связи с этим Варшава ждет подробностей от Берлина.

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