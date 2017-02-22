Франсуа Байру отказался от участия в выборах президента Франции

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Лидер центристской партии «Демократическое движение» (MoDem) Франсуа Байру отказался участвовать президентских в выборах во Франции и выразил поддержку Эммануэлю Макрону.

Как передает Report, решение о выходе из президентской гонки Франсуа Байру озвучил сегодня в штаб-квартире своей партии.

«Я внимательно проанализировал ситуацию в стране, и она вызывает у меня сильную тревогу. Никогда еще за последние 50 лет демократия во Франции не была под такой угрозой и страна не подвергалась столь сильным рискам»,— передает его слова ТАСС.

«Я получил большое количество ободряющих посланий в поддержку, в которых содержатся призывы выдвигаться (в президенты). Я благодарен за эти послания и считаю их признаком доверия, но в условиях чрезвычайной ситуации, необходим чрезвычайный ответ»,— подчеркнул Франсуа Байру.

В связи с этим господин Байру счел лучшим отказаться от участия в выборах и предложить свою помощь другому кандидату.

«Я решил предложить союз Эммануэлю Макрону. Опасность слишком велика, мы должны изменить вещи»,— сказал он.

Напомним, что первый тур президентских выборов состоится 23 марта, второй — 7 мая.