Французский эксперт: Кризис обнажил слабость и недееспособность ЕС

"Мы неминуемо вновь столкнемся с подобными пандемиями, если повторим ошибки, совершенные 10-15 лет назад".

Об этом французскому бюро Report сказал заместитель директора французского Института международных отношений и стратегий Дидье Бильон (Didier Billion).

Он назвал сокрушительной неудачей в нынешнее время приверженность стран-членов ЕС своим отдельно взятым правилам и порядкам, а также попытки избежать экономических, медицинских, политических и иных форм сотрудничества.

"На протяжении многих лет нам внушали мысль о единстве ЕС, его цельности на международной арене, однако кризис обнажил слабость и недееспособность Европейского союза. Совместные политические усилия, разумеется, дали бы больший эффект. Ныне члены ЕС пытаются объединиться для возрождения экономики. Но я не уверен в том, что сложившиеся за последние годы экономические предпочтения этих стран претерпят фундаментальные сдвиги. Пока что главы государств не проявляют заинтересованность в кардинальных изменениях", - отметил Д.Бильон.

По его мнению, страны ЕС должны придерживаться строгих экономических правил. "В ходе экономического кризиса 2008 года нам часто доводилось слышать заявления о "регулировании экономики", "вредоносном капитализме", однако на деле никаких изменений не последовало. Нынешний медицинский коллапс показал нам, что законы свободной экономики не властны над обществом. Стало очевидно, что скептическое отношение к роли государства в организации общества ошибочно. В Азербайджане, равно как и в других странах, государство должно играть важную роль в организации и планировании экономики. Нам следует придерживаться четких правил во всех сферах экономики, вести упорядоченную деятельность, положить конец анархии. Мы поняли, сколь опасен неолиберализм для системы здравоохранения. В разных странах это имело различные формы. Правительство Азербайджана приняло надлежащие меры оперативно и своевременно. Тем не менее, опасность все еще не миновала. Ведь Азербайджан граничит с Ираном и Россией, где медицинский кризис проявился особенно остро", - подчеркнул профессор.

Д.Бильон отметил важность корректировок в потреблении европейцев: "Потребление в прежней форме неверно. В преддверии возрождения экономики первой на повестке возникла автомобильная промышленность. В настоящее время во Франции приоритетными являются такие вопросы, как, скажем, нехватка масок, аппаратов ИВЛ. В этих условиях людям нет никакой нужды обновлять свои автомобили. Важно правильно расставить акценты. Что касается туризма - запрещать людям путешествовать неправильно и нежелательно. Однако, как и в других сферах, в туризме должен царить четкий порядок. Я не вижу смысла ехать на пляж из одного региона мира в другой - более отдаленный. Но мы должны продолжить знакомиться с достижениями цивилизаций, достопримечательностями архитектуры и истории. Для этого необходимо разрешить индивидуальный туризм и запретить туризм массовый, а это, разумеется, противоречит интересам крупных туристических компаний".