Французский политик заявил о крахе дипломатии в стране

Уровень французских политиков заметно снизился за последние 20 лет, что позволяет говорить о крахе французской дипломатии.

Уровень французских политиков заметно снизился за последние 20 лет, что позволяет говорить о крахе французской дипломатии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.

"Сейчас мы наблюдаем колоссальный крах французской дипломатии. Уровень президента, премьер-министра и министров гораздо ниже, чем двадцать лет назад. Сравните Стефана Сежурне и Доминика де Вильпена, который был министром иностранных дел 20 лет назад – и вы увидите этот спад, даже в манере речи. Он даже не может говорить по-французски, и это не карикатура. Он не владеет французским в совершенстве, за что подвергался критике", - сказал Филиппо.