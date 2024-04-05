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Французский политик призвал страну выйти из НАТО

Французский политик призвал страну выйти из НАТО Франции следует как можно скорее выйти из НАТО, пребывание в этой организации становится крайне небезопасным.
Другие страны
5 апреля 2024 г. 20:56
Французский политик призвал страну выйти из НАТО

Франции следует как можно скорее выйти из НАТО, пребывание в этой организации становится крайне небезопасным.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, такое мнение в соцсети "Х" выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так он откликнулся на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности членства Украины в альянсе.

"Сумасшедшее и ультра-опасное американское заявление! Давайте как можно скорее освободимся из этой ловушки, выйдем из НАТО и установим мир!" - написал Филиппо.

По мнению политика, действия США приближают мир к третьей мировой войне, первыми жертвами которой станут европейские страны, включая Францию.

4 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, а грядущий в июле саммит Североатлантического альянса поможет "навести мост" в этом направлении. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию.

5 апреля американский сенатор Майк Ли заявил, что в НАТО могут быть либо США, либо Украина, но никак не обе страны.

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Версия на азербайджанском языке Fransalı siyasətçi ölkəsini NATO-dan çıxmağa çağırıb

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