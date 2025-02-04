Французский политик: Макрон готовит госпереворот в стране

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит государственный переворот в стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит государственный переворот в стране.

Как передает Report, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсетях.

По его мнению, назначение Ришара Феррана на пост главы Конституционного совета не является случайностью. Поскольку через него Макрон может добиться отмены законодательного запрета с тем, чтобы получить возможность выдвинуться на третий президентский срок.

"Да, Ферран хочет отменить запрет на 3-й срок, он уже сказал об этом! Он очень часто говорит об этом. Его назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот", - заявил Филиппо.