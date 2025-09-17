Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Французский музей естественной истории ограбили на €600 тыс.

    Национальный музей естественной истории (MNHN) в Париже ограбили в ночь с понедельника на вторник.

    Как передает Report со ссылкой на портал Actu17, ущерб оценивается в €600 тыс.

    Источники издания указывают, что грабители хорошо подготовились и смогли унести шесть золотых слитков. Расследованием происшествия занимается бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.

    В августе радиостанция France Info сообщала, что MNHN подвергся масштабной кибератаке, которая продолжалась несколько недель. Отмечалось, что в связи с этим были недоступны "онлайн-инструменты, необходимые для исследований, экспертизы, нормального функционирования библиотек и консультационной деятельности по коллекциям".

    Национальный музей естественной истории входит в состав крупного научно-исследовательского центра, который включает в себя несколько музеев, лабораторий, библиотек и парков, в том числе Ботанический сад и Венсенский зоопарк в Париже.

    Франция музей ограбление
    Fransanın Təbiət Tarixi Muzeyindən 600 min avro oğurlanıb

