İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Fransanın Təbiət Tarixi Muzeyindən 600 min avro oğurlanıb

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 04:47
    Fransanın Təbiət Tarixi Muzeyindən 600 min avro oğurlanıb

    Parisdəki Milli Təbiət Tarixi Muzeyi bazar ertəsindən çərşənbə axşamına keçən gecə qarət edilib.

    "Report" "Actu17" portalına istinadən xəbər verir ki, dəyən ziyan 600 min avro təşkil edir.

    Nəşrin mənbələri quldurların yaxşı hazırlaşdıqlarını və altı qızıl külçəni apardıqlarını bildirib. Hadisə ilə bağlı Ədliyyə Polisinin Quldurluqla Mübarizə Briqadası araşdırma aparır.

    Avqustda "France Info" radiosu muzeyin bir neçə həftə davam edən genişmiqyaslı kiberhücuma məruz qaldığını bildirib. Qeyd olunurdu ki, bununla əlaqədar tədqiqat, ekspertiza, kitabxanaların normal fəaliyyəti və kolleksiyalar üzrə konsultasiya fəaliyyəti üçün zəruri olan onlayn vasitələr mövcud deyil.

    Milli Təbiət Tarixi Muzeyi Parisdəki Nəbatat bağı və Vinsen zooparkı da daxil olmaqla bir neçə muzey, laboratoriya, kitabxana və parkı özündə birləşdirən böyük elmi tədqiqat mərkəzinin bir hissəsidir.

    Təbiət Tarixi Muzeyi Fransa qarət
    Французский музей естественной истории ограбили на €600 тыс.

    Son xəbərlər

    05:37

    Ekvadorda on minlərlə insan qızıl hasilatına etiraz edib

    Digər ölkələr
    05:18

    Britaniyada Trampın səfəri zamanı dron uçuranlar həbs edilib

    Digər ölkələr
    04:47

    Fransanın Təbiət Tarixi Muzeyindən 600 min avro oğurlanıb

    Digər ölkələr
    04:26

    Nigeriyada "Lassa" qızdırmasından 162 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    03:55

    Britaniya ABŞ ilə 42 milyard dollarlıq investisiya barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    03:32

    Zelenski: Heç bir şərt olmadan Tramp və Putinlə görüşə hazıram

    Digər ölkələr
    02:49

    Tahir Gözel: "Qarabağ"ın qələbəsini Prezident İlham Əliyevə həsr edirik"

    Futbol
    02:41

    Gürcüstanın XİN rəhbəri: Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlığımız var

    Region
    02:34

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Asan olmayacağını bilirdik, çox çalışdıq və üç xalı qazandıq"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti