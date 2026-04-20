    Французский депутат считает исламофобию нормальным явлением

    Французский депутат Жюльен Одул, представитель партии "Национальное объединение" заявил, что не признает сам концепт исламофобии и считает допустимым негативное отношение к исламу.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире одного из французских телеканалов.

    "Я полностью отвергаю сам концепт исламофобии. Исламофобия легальна в нашей стране, и у нас есть право не любить какую-либо религию", - сказал он.

    В ответ ему напомнили, что призывы к ненависти являются уголовно наказуемыми, а не выражением мнения.

    Одул возразил, подчеркнув, что "ислам - это религия, а не раса", и заявил, что термин "исламофобия" носит политический характер.

    "Напоминаю вам, что Самюэль Пати был убит, потому что его назвали исламофобом. Исламофобия - это концепция "Братьев-мусульман"", - добавил он.

    Отметим, что Жюльен Одул является депутатом Национального собрания Франции от партии "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен. Одул также является пресс-секретарем партии.

    В 2019 году Одул оказался в центре скандала после того, как потребовал, чтобы мусульманка, сопровождавшая детей на школьной экскурсии в региональном совете Бургундия - Франш-Конте, сняла хиджаб.

    В марте 2025 года был признан виновным по делу о сокрытии растраты государственных средств, однако подал апелляцию на это решение.

