Французские ультраправые призывают нового премьера к диалогу со всеми партиями

Новому французскому премьеру Франсуа Байру нужно учитывать мнение всех политических сил в Национальном собрании.

Новому французскому премьеру Франсуа Байру нужно учитывать мнение всех политических сил в Национальном собрании.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такое мнение высказал лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла 13 декабря.

"Новому премьеру будет необходимо вести диалог со всеми политическими партиями, представленными в парламенте", - заявил Барделла телеканалу BFM TV.

Он добавил, что "Национальное объединение" не будет выдвигать априори предложение о вотуме недоверия" и сначала посмотрит, как будет работать новый кабинет министров.

Глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен надеется, что новый премьер будет "слушать и слышать оппозиционные политические силы для создания разумного и продуманного бюджетного плана". В противном случае, по мнению Ле Пен, Франция окажется "в тупике и в кризисе".

В свою очередь в крайне левой "Непокоренной Франции" сообщили о намерении выдвинуть вотум недоверия Байру. Кроме того, партия в своем аккаунте в соцсети Х написала, что "президент должен покинуть свой пост".

Национальный секретарь партии "Европа-экология-зеленые" Марин Тонделье заявила телеканалу, что если Байру не займётся развитием экономики и не найдёт замену главе МВД Брюно Ретайо, то у её партии "не будет выбора" и, когда представится возможность, депутаты партии проголосуют за вотум недоверия премьеру.

Между тем, Социалистическая партия пообещала не поддерживать вотум недоверия новому премьеру, если Байру не будет прибегать к статье 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законы без голосования в Национальном собрании. Социалисты также сообщили, что не намерены входить в состав правительства Байру.

Национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель счёл назначение Байру "плохой новостью" и тут же выдвинул требования партии - "смену политического курса, уважение к парламенту и неприменение статьи 49.3 французской Конституции".