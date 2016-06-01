​Французские следователи подтвердили получение сигнала с "черных ящиков" египетского А320

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) подтвердило, что обнаруженный в Средиземном море электронный сигнал исходит от черных ящиков самолета, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сигнал, исходящий от самолетного бортового самописца, уловили приборы компании "Альсемар", установленные на корабле ВМС Франции La Place", - сообщил директор BEA Реми Жути.

Он добавил, что сигнал удалось обнаружить, "исходя из имеющихся данных наблюдения радаров за самолетом, а также благодаря работе аварийного маяка самолета". "Все это позволило определить приоритетную зону поисков, а также те технические средства, которые должны при этом использоваться. Данная работа была осуществлена в тесном сотрудничестве с египетской стороной", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что "обнаружение сигнала - это первый этап развертываемых поисковых работ".