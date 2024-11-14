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Французские профсоюзы призывают к общенациональной забастовке

Французские профсоюзы призывают к общенациональной забастовке Крупнейшие французские профсоюзы объявили о планах провести в начале декабря общенациональную забастовку, сообщает газета "Фигаро".
Другие страны
14 ноября 2024 г. 20:44
Французские профсоюзы призывают к общенациональной забастовке

Крупнейшие французские профсоюзы объявили о планах провести в начале декабря общенациональную забастовку.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что организации призвали сотрудников госсектора не выходить на работу 5 декабря.

Согласно информации, они недовольны планами правительства сократить финансирование госсектора в 2025 году, а также рядом мер, в частности, сокращением компенсаций по больничным.

Французские СМИ напоминают, что представители сельскохозяйственной сферы Франции намерены устроить демонстрации 18 ноября, а сотрудники железнодорожной компании SNCF планируют бастовать 21 ноября.

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