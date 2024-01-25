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Французские депутаты увеличили для себя лимиты расходов

Французские депутаты увеличили для себя лимиты расходов Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции проголосовали за увеличение своих представительских расходов на €305.
Другие страны
25 января 2024 г. 15:21
Французские депутаты увеличили для себя лимиты расходов

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции проголосовали за увеличение своих представительских расходов на 305 евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Midi Libre.

По ее данным, секретариат Нацсобрания проголосовал за повышение расходов на каждого депутата с 5 645 до 5 950 евро в месяц, то есть на 5,4%. Решение было обосновано необходимостью привести расходы в соответствие с инфляцией. Решение поддержали все партии, за исключением "Неподчинившейся Франции", чьи депутаты воздержались от голосования.

Издание поясняет, что речь идет именно об оплачиваемых парламентом сопутствующих расходах, которые включают аренду жилья, приемы, поездки. Все неизрасходованные средства должны возвращаться в казну Нацсобрания. Данные средства идут в дополнение к зарплатам депутатов, которые в среднем составляют 7,6 тыс. евро в месяц.

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