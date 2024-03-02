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Французская полиция помешала прямой трансляции "Haber Global" с акции протеста на Корсике

Французская полиция помешала прямой трансляции "Haber Global" с акции протеста на Корсике Еще один протест против политики Франции прошел в Бастии на Корсике.
Другие страны
2 марта 2024 г. 20:43
Французская полиция помешала прямой трансляции Haber Global с акции протеста на Корсике

Еще один протест против политики Франции прошел в Бастии на Корсике.

Как сообщает Report, полиция препятствовала прямой трансляции Haber Global, освещавшей акцию.

Так, журналист Эмре Караджа и оператор Энгин Эсги столкнулись с вмешательством со стороны полицейских, которые хотели силой разогнать акцию.

Отмечается, что полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В некоторых местах возникли небольшие пожары. Незаконные действия французской полиции в настоящее время продолжаются и направлены на запугивание мирно протестующего корсиканского народа с целью заставить замолчать сторонников независимости.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFransa polisi Korsikada etirazçılara və "Haber Global"ın canlı yayımına müdaxilə edib

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