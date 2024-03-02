Французская полиция помешала прямой трансляции "Haber Global" с акции протеста на Корсике

Еще один протест против политики Франции прошел в Бастии на Корсике.
Как сообщает
Так, журналист Эмре Караджа и оператор Энгин Эсги столкнулись с вмешательством со стороны полицейских, которые хотели силой разогнать акцию.
Отмечается, что полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В некоторых местах возникли небольшие пожары. Незаконные действия французской полиции в настоящее время продолжаются и направлены на запугивание мирно протестующего корсиканского народа с целью заставить замолчать сторонников независимости.