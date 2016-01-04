Самолеты Франции разбомбили завод по производству ракет в Сирии - ВИДЕО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ ВВС Франции в ночь с субботы на воскресенье уничтожили завод, где террористы группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» кустарным способом производили ракеты.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны Франции.

В коммюнике ведомства говорится, что этот рейд осуществили четыре французских истребителя Rafale, оснащенные крылатыми ракетами Scalp.

Французские бомбардировщики «действовали совместно с самолетами коалиции». Они нанесли удары по объекту в нескольких десятках километров от города Алеппо.

«Цель была уничтожена», — заявили в министерстве. — Этот рейд был нацелен на ослабление логистических и военных возможностей ИГИЛ недалеко от зоны военных действий».