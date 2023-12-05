Франция заморозила активы одного из лидеров ХАМАС

Франция объявила о замораживании активов одного из лидеров радикального движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара.

Франция объявила о замораживании активов одного из лидеров радикального движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Денежные средства и экономические ресурсы, которыми владеет или контролирует Яхья Синвар (...), подлежат замораживанию", - сообщает канал.

Согласно документу, опубликованному в "Официальном журнале Французской Республики", замораживание активов Синвара вводится на полгода. Париж расценивает его как организатора террористической атаки 7 октября.