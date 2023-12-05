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Франция заморозила активы одного из лидеров ХАМАС

Франция заморозила активы одного из лидеров ХАМАС Франция объявила о замораживании активов одного из лидеров радикального движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 15:27
Франция заморозила активы одного из лидеров ХАМАС

Франция объявила о замораживании активов одного из лидеров радикального движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Денежные средства и экономические ресурсы, которыми владеет или контролирует Яхья Синвар (...), подлежат замораживанию", - сообщает канал.

Согласно документу, опубликованному в "Официальном журнале Французской Республики", замораживание активов Синвара вводится на полгода. Париж расценивает его как организатора террористической атаки 7 октября.

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Версия на английском языке France freezes assets of Hamas leader
Версия на азербайджанском языке Fransa HƏMAS liderlərindən birinin aktivlərini dondurub

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