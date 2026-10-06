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    Франция выделит дополнительно 3 млн евро на гуманитарную помощь Йемену

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 14:44
    Франция выделит дополнительно 3 млн евро на гуманитарную помощь Йемену

    Франция выделит Йемену дополнительно 3 млн евро на фоне ухудшения гуманитарной ситуации и массового перемещения населения.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

    Министр заявил на встрече с представителями гуманитарных организаций в Париже, что наступление хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива привело к новому гуманитарному кризису.

    По его словам, с учетом дополнительного финансирования общий объем французской помощи населению Йемена в 2026 году превысит 7 млн евро.

    По данным Исполнительного подразделения Йемена по управлению лагерями внутренне перемещенных лиц, к 30 сентября из-за последней эскалации свои дома были вынуждены покинуть не менее 197 906 человек.

    Жан-Ноэль Барро Эскалация на Ближнем Востоке Гуманитарная помощь Йемен
    44 - Tezliklə
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