Франция выделит дополнительно 3 млн евро на гуманитарную помощь Йемену
- 06 октября, 2026
- 14:44
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Франция выделит Йемену дополнительно 3 млн евро на фоне ухудшения гуманитарной ситуации и массового перемещения населения.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.
Министр заявил на встрече с представителями гуманитарных организаций в Париже, что наступление хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива привело к новому гуманитарному кризису.
По его словам, с учетом дополнительного финансирования общий объем французской помощи населению Йемена в 2026 году превысит 7 млн евро.
По данным Исполнительного подразделения Йемена по управлению лагерями внутренне перемещенных лиц, к 30 сентября из-за последней эскалации свои дома были вынуждены покинуть не менее 197 906 человек.