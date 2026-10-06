Франция выделит дополнительно 3 млн евро на гуманитарную помощь Йемену

Франция выделит Йемену дополнительно 3 млн евро на фоне ухудшения гуманитарной ситуации и массового перемещения населения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

Министр заявил на встрече с представителями гуманитарных организаций в Париже, что наступление хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива привело к новому гуманитарному кризису.

По его словам, с учетом дополнительного финансирования общий объем французской помощи населению Йемена в 2026 году превысит 7 млн евро.

По данным Исполнительного подразделения Йемена по управлению лагерями внутренне перемещенных лиц, к 30 сентября из-за последней эскалации свои дома были вынуждены покинуть не менее 197 906 человек.