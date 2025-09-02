Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 21:16
Французские судебные органы выдали ордер на арест свергнутого президента Сирии Башара Асада и шести его бывших высокопоставленных чиновников по делу о бомбардировке города, контролировавшегося повстанцами.
Как передает Report, об этом сообщает France24.
Жертвами атаки 22 февраля 2012 года в Хомсе стали два журналиста. Также были ранены британский фотограф, французский корреспондент и сирийский переводчик. Французская юстиция расследует инцидент как возможное преступление против человечности и военное преступление.
Кроме Башара Асада ордера касаются в том числе его брата Махера Асада, начальника разведки Али Мамлюка и бывшего начальника штаба армии Али Аюб.
Последние новости
21:28
В Марселе не менее пяти человек пострадали от нападения человека с ножамиДругие страны
21:28
США ввели санкции против компаний и судов за контрабанду иранской нефти через ИракДругие страны
21:16
Франция выдала ордер на арест бывшего президента СирииДругие страны
21:02
Видео
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с рабочим визитом в КитайВнешняя политика
21:01
ОО IDEA освободило в Сумгайыте двух страусов и 13 попугаевЭкология
20:58
Фото
В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по делу Рубена ВарданянаВнутренняя политика
20:54
СМИ: Европа подготовила гарантии безопасности для УкраиныДругие страны
20:38
Россия и Казахстан обсудили подготовку государственного визита ТокаеваДругие страны
20:24