Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии

Французские судебные органы выдали ордер на арест свергнутого президента Сирии Башара Асада и шести его бывших высокопоставленных чиновников по делу о бомбардировке города, контролировавшегося повстанцами.

Как передает Report, об этом сообщает France24.

Жертвами атаки 22 февраля 2012 года в Хомсе стали два журналиста. Также были ранены британский фотограф, французский корреспондент и сирийский переводчик. Французская юстиция расследует инцидент как возможное преступление против человечности и военное преступление.

Кроме Башара Асада ордера касаются в том числе его брата Махера Асада, начальника разведки Али Мамлюка и бывшего начальника штаба армии Али Аюб.