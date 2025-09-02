    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Fransa Bəşər Əsədin həbsinə order verib

    Digər ölkələr
    • 02 sentyabr, 2025
    • 21:40
    Fransa Bəşər Əsədin həbsinə order verib

    Fransa hakimiyyəti Suriyanın devrilmiş prezidenti Bəşər Əsəd və onun 6 keçmiş yüksək vəzifəli məmurunun üsyançıların nəzarətində olan şəhərin bombalanması ilə bağlı həbsinə order verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France24" məlumat yayıb.

    2012-ci il fevralın 22-də Hümsdə baş verən hücumda iki jurnalist həlak olub. Britaniyalı fotoqraf, fransız müxbir və suriyalı tərcüməçi isə yaralanıb. Fransa məhkəmə sistemi hadisəni insanlığa qarşı və müharibə cinayəti kimi araşdırır.

    Bu orderlər Bəşər Əsədlə yanaşı, onun qardaşı Maher Əsədə, kəşfiyyat rəhbəri Əli Məmlükə və ordunun keçmiş baş qərargah rəisi Əli Əyyuba da aiddir.

    fransa bəşər Əsəd Suriya
    Rus Versiası Rus Versiası
    Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии

    Son xəbərlər

    22:53

    İsrail Qəzza zolağında quru əməliyyatına başlayıb

    Digər
    22:50

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Universiadada iştirak etmək üçün Qırğızıstana yollanıb

    Fərdi
    22:45

    Marseldə bıçaqlı hücum nəticəsində azı 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    22:30

    Tramp Putinin onu məyus etdiyini deyib

    Digər
    22:16

    Azərbaycanla Mərakeş arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:06

    ABŞ İran neftini İraq məhsulu kimi satan gəmiçilik şirkətlərinə sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:56

    BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Koreya Respublikasına keçib

    Digər ölkələr
    21:51

    Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq - YENİLƏNİB

    Komanda
    21:40

    Fransa Bəşər Əsədin həbsinə order verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti