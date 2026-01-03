"Sumqayıt" qış təlim-məşq toplanışı üçün Antalyaya yollanıb
Futbol
- 03 yanvar, 2026
- 15:52
"Sumqayıt" qış təlim-məşq toplanışı üçün bu gün Türkiyənin Antalya şəhərinə yollanıb.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, Saşa İliçin baş məşqçisi olduğu komanda yanvarın 3-17-si aralığında Lara bölgəsində hazırlıq keçəcək.
"Sumqayıt" bu müddətdə 3 yoxlama oyununda gücünü sınayacaq.
Premyer Liqa təmsilçisi yanvarın 9-da Macarıstanın "Pakş", 12-də Serbiyanın OFK, 16-da isə Xorvatiyanın "Osiyek" klubu ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq.
