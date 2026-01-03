İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Sumqayıt" qış təlim-məşq toplanışı üçün Antalyaya yollanıb

    Futbol
    • 03 yanvar, 2026
    • 15:52
    Sumqayıt qış təlim-məşq toplanışı üçün Antalyaya yollanıb

    "Sumqayıt" qış təlim-məşq toplanışı üçün bu gün Türkiyənin Antalya şəhərinə yollanıb.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, Saşa İliçin baş məşqçisi olduğu komanda yanvarın 3-17-si aralığında Lara bölgəsində hazırlıq keçəcək.

    "Sumqayıt" bu müddətdə 3 yoxlama oyununda gücünü sınayacaq.

    Premyer Liqa təmsilçisi yanvarın 9-da Macarıstanın "Pakş", 12-də Serbiyanın OFK, 16-da isə Xorvatiyanın "Osiyek" klubu ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq.

