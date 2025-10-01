Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Франция работает над обновлением своей ядерной доктрины

    • 01 октября, 2025
    • 19:07
    Франция работает над обновлением своей ядерной доктрины

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах обновления национальной ядерной доктрины.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    По словам Макрона, французский "ядерный зонтик" сохраняет актуальность. Президент Франции отметил, что работает над актуализацией доктрины и намерен углубить сотрудничество с европейскими странами, проявляющими интерес к этому вопросу.

    Кроме того, он анонсировал, что в начале 2026 года выступит с программной речью, посвященной новой версии ядерной доктрины.

    Fransa nüvə doktrinasının yenilənməsi üzərində işləyir

