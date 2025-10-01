Франция работает над обновлением своей ядерной доктрины
- 01 октября, 2025
- 19:07
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах обновления национальной ядерной доктрины.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Макрона, французский "ядерный зонтик" сохраняет актуальность. Президент Франции отметил, что работает над актуализацией доктрины и намерен углубить сотрудничество с европейскими странами, проявляющими интерес к этому вопросу.
Кроме того, он анонсировал, что в начале 2026 года выступит с программной речью, посвященной новой версии ядерной доктрины.
Франция работает над обновлением своей ядерной доктрины
