Франция работает над обновлением своей ядерной доктрины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах обновления национальной ядерной доктрины.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Макрона, французский "ядерный зонтик" сохраняет актуальность. Президент Франции отметил, что работает над актуализацией доктрины и намерен углубить сотрудничество с европейскими странами, проявляющими интерес к этому вопросу.

Кроме того, он анонсировал, что в начале 2026 года выступит с программной речью, посвященной новой версии ядерной доктрины.