Fransa nüvə doktrinasının yenilənməsi üzərində işləyir
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 19:55
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron milli nüvə doktrinasının yenilənməsi barədə planlarını elan edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Frankfurter Allgemeine Zeitung" qəzetinə müsahibəsində bildirib.
E.Makronun sözlərinə görə, Fransanın "nüvə çətiri" öz aktuallığını saxlayır.
Fransa Prezidenti doktrinanın aktuallaşdırılması üzərində işlədiyini və bu məsələyə maraq göstərən Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətində olduğunu qeyd edib.
Son xəbərlər
20:06
Son sutkada Donetskin Ukraynada olan hissəsinə 1 700-dən çox zərbə endirilibDigər ölkələr
20:01
Foto
Rövşən Rüstəmov: "Zəngəzur dəhlizi BTQ ilə birgə tranzit imkanlarını artıracaq"İnfrastruktur
19:55
Fransa nüvə doktrinasının yenilənməsi üzərində işləyirDigər ölkələr
19:50
III MDB Oyunları: Voleybol yarışında daha iki oyun keçirilibKomanda
19:48
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Kopenhagen" komandalarının heyətləri açıqlanıbFutbol
19:46
Muğan bölgəsində dabaq xəstəliyinə qarşı kütləvi peyvəndləmə tədbirləri aparılırSağlamlıq
19:45
Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan Orta Dəhliz üzrə vahid tarif barədə razılaşıbİnfrastruktur
19:29
Bakıda külək güclənib, bəzi rayonlarda yağış yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
19:19
Foto