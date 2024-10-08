Франция проведет первое испытание системы ПВО нового поколения

Вооруженные силы Франции во вторник проведут первое испытание новой ракеты Aster для системы ПВО SAMP-T/NG (Next Generation - "Новое поколение").

Вооруженные силы Франции во вторник проведут первое испытание новой ракеты Aster для системы ПВО SAMP-T/NG (Next Generation - "Новое поколение").

Как передает Report, об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети "Х".

"Сегодня утром в Бискароссе мы проводим первый испытательный пуск перспективной ракеты Aster, которой будет оснащена система SAMP-T/NG", - написал он.

Глава оборонного ведомства отметил, что нынешние конфликты в Украине и на Ближнем Востоке демонстрируют ключевую роль систем ПВО. По его словам, новая система ПВО, разработанная компаниями Thal s и MBDA, будет способна перехватывать гиперзвуковые ракеты. Он выразил надежду на то, что данная система "станет одним из самых экспортируемых продуктов среди французского оружия".