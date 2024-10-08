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Франция проведет первое испытание системы ПВО нового поколения

Франция проведет первое испытание системы ПВО нового поколения Вооруженные силы Франции во вторник проведут первое испытание новой ракеты Aster для системы ПВО SAMP-T/NG (Next Generation - "Новое поколение").
Другие страны
8 октября 2024 г. 15:32
Франция проведет первое испытание системы ПВО нового поколения

Вооруженные силы Франции во вторник проведут первое испытание новой ракеты Aster для системы ПВО SAMP-T/NG (Next Generation - "Новое поколение").

Как передает Report, об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети "Х".

"Сегодня утром в Бискароссе мы проводим первый испытательный пуск перспективной ракеты Aster, которой будет оснащена система SAMP-T/NG", - написал он.

Глава оборонного ведомства отметил, что нынешние конфликты в Украине и на Ближнем Востоке демонстрируют ключевую роль систем ПВО. По его словам, новая система ПВО, разработанная компаниями Thal s и MBDA, будет способна перехватывать гиперзвуковые ракеты. Он выразил надежду на то, что данная система "станет одним из самых экспортируемых продуктов среди французского оружия".

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Версия на азербайджанском языке Fransa yeni nəsil hava hücumundan müdafiə sisteminin ilk sınağını keçirəcək

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