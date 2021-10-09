Франция проведет международную конференцию для повсеместного запрета смертной казни

В первой половине 2022 года Франция проведет международную конференцию с целью повсеместного запрета смертной казни.

В первой половине 2022 года Франция проведет международную конференцию с целью повсеместного запрета смертной казни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон, выступая по случаю 40-летия со дня отмены смертной казни во Франции.

"В рамках председательства Франции в ЕС вместе с неправительственными организациями мы проведем в Париже конференцию, чтобы убедить власти тех государств, где еще применяется смертная казнь, отказаться от этого позорного акта", - сказал он.

Макрон также сообщил, что вместе с партнерами по Евросоюзу Париж на следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН внесет проект резолюции, требуя, чтобы государства, не отменившие смертную казнь, предоставляло в ООН сведения о количестве вынесенных и приведенных в исполнение смертных приговоров.