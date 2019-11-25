​Франция призвала увеличить состав СБ ООН до 25 членов

Состав Совета Безопасности ООН можно было бы увеличить до 25 государств.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил, выступая с трибуны Генассамблеи, постпред Франции при организации Николя де Ривьер.

"Франция поддерживает расширение Совета – как за счет постоянных, так и непостоянных членов. Франция также поддерживает кандидатуры Германии, Бразилии, Индии и Японии в качестве новых постоянных членов Совбеза. Также мы выступаем за укрепление присутствия африканских стран среди постоянных и непостоянных членов Совбеза", - сказал де Ривьер.

По его словам, "расширенный Совбез мог бы вмещать до 25 представителей, включая новый постоянных и непостоянных членов".

"Эти члены должны быть назначены всей Генассамблеей, а не региональной группой. Такое увеличение Совета Безопасности сделало бы его более представительным и укрепило его авторитет", - добавил дипломат.