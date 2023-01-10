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Франция повышает минимальный пенсионный возраст

Франция повышает минимальный пенсионный возраст Французское правительство заявило, что планирует повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года.
Другие страны
10 января 2023 г. 23:14
Франция повышает минимальный пенсионный возраст

Французское правительство заявило, что планирует повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Bloomberg.

Власти начнут повышать возраст для получения пенсии постепенно, начиная с 1 сентября 2023 года.

Ранее французские профсоюзы пообещали протесты, если президент продолжит повышение пенсионного возраста. Лидеры всех основных профсоюзных организаций встретятся позже сегодня, 10 января, чтобы обсудить, как реагировать на планы правительства.

Во Франции в 2017 году возраст выхода французов на пенсию был увеличен с 60 до 62,5 лет. Некоторые категории трудящихся могут выйти на пенсию в 60 лет. В 2018 году французское правительство планировало поэтапно увеличить к 2023 году минимальный пенсионный возраст до 67 лет.

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Версия на азербайджанском языке Fransada pensiya yaşı artırılır

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