Франция поставит Польше два спутника наблюдения

Польша подписала с Францией соглашение о приобретении двух спутников наблюдения.
Как передает
"Во время моей поездки в Варшаву по итогам переговоров с польским коллегой подписали соглашение о продаже двух французских спутников наблюдения", - сообщил министр.
По его словам, "этот крупный контракт демонстрирует доверие Польши к французским технологиям и промышленности".
"Контракт является доказательством глубоких связей, объединяющих Францию и Польшу в области обороны. Он предусматривает создание во Франции 500 дополнительных рабочих мест в течение пяти лет", - отметил Лекорню.