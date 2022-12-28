Франция поставит Польше два спутника наблюдения

Польша подписала с Францией соглашение о приобретении двух спутников наблюдения.

Польша подписала с Францией соглашение о приобретении двух спутников наблюдения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню написал в Twitter.

"Во время моей поездки в Варшаву по итогам переговоров с польским коллегой подписали соглашение о продаже двух французских спутников наблюдения", - сообщил министр.

По его словам, "этот крупный контракт демонстрирует доверие Польши к французским технологиям и промышленности".

"Контракт является доказательством глубоких связей, объединяющих Францию и Польшу в области обороны. Он предусматривает создание во Франции 500 дополнительных рабочих мест в течение пяти лет", - отметил Лекорню.