О нас

В Словакии усилили патрульную службу полиции после покушения на премьера

В Словакии усилили патрульную службу полиции после покушения на премьера Патрульная служба полиции Словакии была усилена после покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо.
Другие страны
20 мая 2024 г. 17:23
В Словакии усилили патрульную службу полиции после покушения на премьера

Патрульная служба полиции Словакии была усилена после покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба словацкой полиции.

По ее информации, полиция реализует "повышенные меры безопасности" в отношении важных объектов. "Мы (полиция Словакии) усилили патрулирование вблизи школ и некоторых других объектов, как, например, торговые центры, места повышенного скопления граждан, а также [усилили патрулирование] возле таких важных объектов, как больницы, учреждения, редакции [газет], телевидение. [Усилена охрана] политиков и других лиц на основе анализа информации, имеющейся у полиции".

Как следует из документа, полиция на постоянной основе анализирует информацию об угрозах безопасности. Она поступает от словацких источников и организаций-партнеров из-за рубежа. Других подробностей не сообщается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Индии из-за падения пикапа в ущелье погибли 18 человек
В Индии из-за падения пикапа в ущелье погибли 18 человек
20 мая 2024 г. 17:46
Ассанж получил возможность оспорить решение о своей экстрадиции в США
Ассанж получил возможность оспорить решение о своей экстрадиции в США
20 мая 2024 г. 15:56
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается
20 мая 2024 г. 14:10
Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси
Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси
20 мая 2024 г. 13:55
При нападении в школе в Китае погибли два человека
При нападении в школе в Китае погибли два человека
20 мая 2024 г. 13:43
Политолог: В связи с президентскими выборами в Иране активизируются различные политические группы
Политолог: В связи с президентскими выборами в Иране активизируются различные политические группы
20 мая 2024 г. 13:23
Глава КНР направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью президента Ирана
Глава КНР направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью президента Ирана
20 мая 2024 г. 11:40
Глава Евросовета выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Глава Евросовета выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
20 мая 2024 г. 10:30
Тайвань зафиксировал приближение шести летательных аппаратов и семи кораблей КНР
Тайвань зафиксировал приближение шести летательных аппаратов и семи кораблей КНР
20 мая 2024 г. 08:53
Австралия намерена эвакуировать своих граждан из Новой Каледонии из-за протестов
Австралия намерена эвакуировать своих граждан из Новой Каледонии из-за протестов
20 мая 2024 г. 08:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi