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Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью президента и главы МИД Ирана

Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью президента и главы МИД Ирана Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег.
Другие страны
20 мая 2024 г. 18:34
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью президента и главы МИД Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь опечален смертью Ибрахима Раиси, президента Исламской Республики Иран, Хосейна Амира Абдоллахияна, главы МИД, и их коллег в аварии с вертолетом 19 мая. Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

Напомним, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.

В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.

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Версия на английском языке UN Sec.-Gen. expresses condolences over death of Iranian president, FM
Версия на азербайджанском языке Quterreş İran Prezidentinin ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

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