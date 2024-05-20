Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью президента и главы МИД Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна, а также их коллег.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь опечален смертью Ибрахима Раиси, президента Исламской Республики Иран, Хосейна Амира Абдоллахияна, главы МИД, и их коллег в аварии с вертолетом 19 мая. Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

Напомним, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.

В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.