Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования в связи с гибелью Раиси

Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман направили телеграммы и. о. президента Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив соболезнования в связи с гибелью Ибрахима Раиси.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Напомним, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.

В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.