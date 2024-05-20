Глава МИД Испании не исключил разрыва отношений с Аргентиной

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес допустил разрыв испано-аргентинских отношений после того, как президент Аргентины Хавьер Милей назвал коррупционером супругу премьер-министра Испании Бегонью Гомес.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес допустил разрыв испано-аргентинских отношений после того, как президент Аргентины Хавьер Милей назвал коррупционером супругу премьер-министра Испании Бегонью Гомес.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом испанский дипломат сообщил в интервью радиостанции Cadena SER.

"Очевидно, мы не хотим предпринимать подобных шагов, но если не будет публичных извинений, мы сделаем это", - заявил он в ответ на вопрос о рассмотрении испанским правительством возможности разрыва отношений с Аргентиной.

Он также сообщил, что 20 мая планирует встретиться с послом Аргентины. "Я проведу встречу [с президентом Аргентины], передам всю серьезность сложившейся ситуации и вновь потребую публичных извинений от Хавьера Милея, - отметил он. "Мы ждем их и впредь будем действовать соответствующим образом, если их не последует", - добавил глава МИД. Он заверил, что ни одна из мер, которые может принять испанское правительство, "не причинит вреда" широкому спектру отношений между двумя странами.

19 мая Милей выступил на съезде испанской крайне правой партии Vox в Мадриде, где упрекнул главу испанского кабмина Педро Санчеса в том, что он не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении его супруги. Испания уже отозвала своего посла в Аргентине для консультаций и потребовала извинений от Милея.