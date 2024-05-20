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Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших при крушении вертолета в Иране

Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших при крушении вертолета в Иране Заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память о погибших при крушении вертолета в Иране, на борту которого находились официальные лица, включая президента исламской республики Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира
Другие страны
20 мая 2024 г. 18:37
Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших при крушении вертолета в Иране

Заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память о погибших при крушении вертолета в Иране, на борту которого находились официальные лица, включая президента исламской республики Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Все присутствовавшие почтили память погибших.

Напомним, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.

В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.

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Версия на английском языке UN Security Council observes minute of silence for Raisi
Версия на азербайджанском языке BMT TŞ İranda helikopter qəzasında həlak olanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib

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