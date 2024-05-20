Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших при крушении вертолета в Иране

Заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память о погибших при крушении вертолета в Иране, на борту которого находились официальные лица, включая президента исламской республики Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира

Заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память о погибших при крушении вертолета в Иране, на борту которого находились официальные лица, включая президента исламской республики Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Все присутствовавшие почтили память погибших.

Напомним, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.

В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.