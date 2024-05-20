В Индии из-за падения пикапа в ущелье погибли 18 человек

Не менее восемнадцати человек погибли, еще четверо получили ранения в результате падения пикапа в ущелье в центральном индийском штате Чхаттисгарх.

Не менее восемнадцати человек погибли, еще четверо получили ранения в результате падения пикапа в ущелье в центральном индийском штате Чхаттисгарх.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

Пассажиры пикапа возвращались из леса после сбора листьев тенду. Автомобиль вылетел с дороги и упал в ущелье.

"Двенадцать женщин и мужчина погибли на месте. Еще девять человек получили ранения и были доставлены в больницу, где пять женщин умерли", - сказал журналистам представитель местной полиции Абхишек Паллава.

Причины случившегося выясняются.