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В Индии из-за падения пикапа в ущелье погибли 18 человек

В Индии из-за падения пикапа в ущелье погибли 18 человек Не менее восемнадцати человек погибли, еще четверо получили ранения в результате падения пикапа в ущелье в центральном индийском штате Чхаттисгарх.
Другие страны
20 мая 2024 г. 17:46
В Индии из-за падения пикапа в ущелье погибли 18 человек

Не менее восемнадцати человек погибли, еще четверо получили ранения в результате падения пикапа в ущелье в центральном индийском штате Чхаттисгарх.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

Пассажиры пикапа возвращались из леса после сбора листьев тенду. Автомобиль вылетел с дороги и упал в ущелье.

"Двенадцать женщин и мужчина погибли на месте. Еще девять человек получили ранения и были доставлены в больницу, где пять женщин умерли", - сказал журналистам представитель местной полиции Абхишек Паллава.

Причины случившегося выясняются.

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