Франция подготовила резолюцию СБ ООН о размещении наблюдателей на Храмовой горе Иерусалима

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Франция подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий возможность размещения международных наблюдателей на Храмовой горе Иерусалима для сдерживания насилия между израильтянами и палестинцами. Об этом сообщил во вторник корр. ТАСС осведомленный источник в штаб-квартире всемирной организации.

"В тексте содержатся три ключевых элемента: он призывает к сдержанности и отказу от насилия, подчеркивает необходимость поддержания статус-кво (святых мест) и предусматривает возможность размещения международных наблюдателей", - пояснил собеседник агентства.

В постоянном представительстве Франции не стали комментировать содержание проекта резолюции, но подтвердили, что в понедельник передали его на ознакомление "нескольким странами-единомышленницам, а также с США и Израилю". "Мы ждем их реакции, - заявил ТАСС пресс- секретарь постоянного представительства Франции при ООН Тьерри Кабош. - Мы надеемся на скорейшее принятие, но сложно предсказать, когда это произойдет". По его словам, главная задача предлагаемой резолюции - "способствовать восстановлению спокойствия и поддержанию статус-кво".

Вместе с тем, шансы на принятие подобной резолюции крайне малы. США, обладающие правом вето, традиционно поддерживают Израиль, постпред которого Данни Данон на экстренном заседании СБ ООН 16 октября исключил возможность развертывания международного присутствия на Храмовой горе. По его словам, "любое подобное решение изменит статус-кво".

Предложение Франции вряд ли найдет поддержку и у Иордании, являющейся непостоянным членом Совбеза. В соответствии с мирным договором 1994 года между Израилем и Иорданией, мечеть Аль-Акса и все мусульманские святыни в Иерусалиме находятся под надзором Хашимитского Королевства.