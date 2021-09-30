Франция пересмотрит отношения с Британией

Парижу надо пересмотреть отношения с Лондоном, который нарушил свои обязательства, в том числе по торговле.

Парижу надо пересмотреть отношения с Лондоном, который нарушил свои обязательства, в том числе по торговле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"На данном этапе я могу сказать, что кризис, который мы сейчас переживаем, серьезный. Он не закончился только потому, что диалог возобновился. Он будет продолжаться, и чтобы из него выйти, нужны будут серьезные действия, а не слова", — сказал министр.

Он также призвал к пересмотру сотрудничества с Австралией из-за подорванного доверия. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что французский посол вернется в Канберру, но с ним продолжаются консультации.

Напомним, что Великобритания, США и Австралия заключили партнерство в области обороны и безопасности AUKUS, а последняя вышла из соглашения на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок класса Barracuda.