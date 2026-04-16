Франция освободила связанный с теневым флотом РФ танкер после выплаты штрафа - ОБНОВЛЕНО

Французские власти разрешили покинуть порт Марсель танкеру Deyna, который был задержан властями в марте по подозрению в принадлежности к так называемому теневому флоту России.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, судно под флагом Мозамбика и ранее вышедшее из Мурманска покинуло территориальные воды Франции и направилось в Средиземное море, взяв курс на Китай, согласно данным систем отслеживания судов.

Танкер был задержан в марте после перехвата у Балеарских островов при участии Франции и Великобритании. Владелец танкера признал вину в отсутствии надлежащих документов, подтверждающих национальную принадлежность судна, и выплатил штраф, сумма которого не раскрывается.

По данным французских властей, с сентября прошлого года были проверены три судна, подозреваемые в обходе санкций. ЕС применяет эти санкции после начала войны в Украине.

Суда теневого флота часто меняют флаги или используют недействительные регистрации, чтобы избежать контроля. Франция рассматривает возможность ужесточения наказаний за подобные нарушения, включая увеличение штрафов. В настоящее время под санкциями Евросоюза находятся около 600 таких судов.

