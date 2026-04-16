    Франция освободила связанный с теневым флотом РФ танкер после выплаты штрафа - ОБНОВЛЕНО

    Франция освободила связанный с теневым флотом РФ танкер после выплаты штрафа - ОБНОВЛЕНО

    Французские власти разрешили покинуть порт Марсель танкеру Deyna, который был задержан властями в марте по подозрению в принадлежности к так называемому теневому флоту России.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, судно под флагом Мозамбика и ранее вышедшее из Мурманска покинуло территориальные воды Франции и направилось в Средиземное море, взяв курс на Китай, согласно данным систем отслеживания судов.

    Танкер был задержан в марте после перехвата у Балеарских островов при участии Франции и Великобритании. Владелец танкера признал вину в отсутствии надлежащих документов, подтверждающих национальную принадлежность судна, и выплатил штраф, сумма которого не раскрывается.

    По данным французских властей, с сентября прошлого года были проверены три судна, подозреваемые в обходе санкций. ЕС применяет эти санкции после начала войны в Украине.

    Суда теневого флота часто меняют флаги или используют недействительные регистрации, чтобы избежать контроля. Франция рассматривает возможность ужесточения наказаний за подобные нарушения, включая увеличение штрафов. В настоящее время под санкциями Евросоюза находятся около 600 таких судов.

    Французские власти освободили танкер Deyna, задержанный в марте в территориальных водах страны.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, судно под флагом Мозамбика, следовавшее из Мурманска (Россия), было задержано ВМС Франции 20 марта.

    Отмечается, что судно освободили после уплаты владельцем штрафа, сумма которого не раскрывается. В настоящее время судно уже покинуло территориальные воды Франции.

    Fransa Rusiyanın kölgə donanması ilə əlaqəli tankerini sərbəst buraxıb

