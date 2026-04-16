Fransa Rusiyanın kölgə donanması ilə əlaqəli tankerini sərbəst buraxıb
- 16 aprel, 2026
- 16:20
Fransa hökuməti martda Rusiyanın kölgə donanmasına mənsub olması şübhəsi ilə saxlanılmış "Deyna" tankerinin Marsel limanını tərk etməsinə icazə verib.
"Report"un Avropa bürosu Fransa mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Mozambik bayrağı altında üzən və əvvəllər Murmanskdan yola düşən gəmi Fransanın ərazi sularını tərk edərək Aralıq dənizinə yönəlib və Çinə istiqamət alıb.
Tanker martda Fransa və Böyük Britaniyanın iştirakı ilə Balear adaları yaxınlığında saxlanılmışdı. Tankerin sahibi gəminin milli mənsubiyyətini təsdiq edən lazımi sənədlərin olmaması ilə bağlı günahını etiraf edib və cərimə ödəyib. Cərimənin məbləği açıqlanmır.
Fransa hökumətinin məlumatına görə, ötən ilin sentyabrından etibarən sanksiyalardan yayınmaqda şübhəli bilinən üç gəmi yoxlanılıb. Aİ bu sanksiyaları Ukraynada müharibə başladıqdan sonra tətbiq edir.