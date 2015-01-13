​Франция требует расширить авиаудары в Ираке по ИГИЛ

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Франция требует увеличить число авиаударов в Ираке по позициям боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в свете последних терактов, произошедших в Париже.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.
Такое решение было одобрено нижней палатой парламента Франции.
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил членам парламента, что Франция находится в состоянии войны с терроризмом, джихадом и радикализмом.
News DepartmentАвтор новости
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